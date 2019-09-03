مي البطران تشيد بتقرير وزارة الاتصالات: لم تقدمه منذ أكثر من 10 سنوات

ثمنت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالتقرير الصادر من وزارة الاتصالات والذي يعد الأول من نوعه منذ قرابة أكثر من ١٠ سنوات مضت، مشيرة إلى أن التقرير يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.



وأكدت "البطران" في تصريح صحفي لها، اليوم الثلاثاء، أن التقرير يعتبر نجاحا كبيرا للوزارة بقيادة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمهندس مصطفى عبد الواحد، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي بُني علي شفافية واضحة وهذا وإن دل يدل علي حوكمة الوزارة في إدارة ملف الاتصالات والعمل علي تطوير القطاع .



وأضافت وكيل لجنة الاتصالات ، أن تقرير جودة الخدمة لشركات المحمول والذي أعلنت عنه الوزارة خطوة إيجابية لتشجيع المنافسة وتوحيد الجهود في مجال تقديم وقياس جودة خدمة الشبكات في مصر، مشيرًة إلي أن تقييم الوزارة لجودة خدمات المحمول يعد إنجازًا كبيرا لهذا القطاع الحيوي الذي تتجاوز استثماراته منذ بداية انطلاق شركات المحمول في مصر حتي الآن إلي أكثر من 200 مليار جنيه، حسب الإحصائيات الحكومية.



ونوهت "البطران" إلي أن الدستور المصري يكفل للمواطن المصري حق الحصول علي خدمة الاتصال بجودة عالية لذلك لتوفير خدمة جيدة له تعد أبسط حقوقه.