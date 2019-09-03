وصول أبطال كوسكوات إلى "لاس فيجاس" للمنافسة على لقب مستر أولمبيا للمحترفين

وصل اليوم الى امريكا لاعبا فريق كوسكوات البطل احمد عبد الجليل المحترف في فئة الفيزيك والبطل هاني سعيد المحترف في فئة الكلاسيك فيزيك وذلك استعدادًا للمشاركة في أقوى بطولات المحترفين في العالم المسماة ببطولة مستر اولمبيا للمحترفين والمزمع إقامتها في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجاري في لاس فيجاس.



جدير بالذكر أن مصر تشارك لأول مره في تاريخ بطولة مستر اولمبيا في فئة الفيزيك والكلاسيك فيزيك بلاعبين محترفين ويعد هذا انجاز جديد يضاف إلى تاريخ كمال الأجسام المصري حيث أن هذه الفئات منبثقة حديثآ من لعبة كمال الاجسام.



وفي تصريح خاص أكد إسلام قرطام رئيس فريق كوسكوات أن وجود لاعبين مصريين يمثلون مصر و تحت رعايه مصريه فى أكبر بطولة في العالم للمحترفين وايضا فى فئات لم تنافس فيها مصر من قبل شيء اسعدني وافتخر به جدا وسأكون راضي بأي نتيجة لهؤلاء الابطال لان اول مشاركه دائما بتكون صعبه وفيها رهبة لانه شئ جديد م ولا يمتلكان الخبرة.



وأضاف: آمالنا ان نكون فى الTop10 على الاقل والحمد لله احنا بالإنجاز ده حققنا خطوة كبيرة ان مصر تكون موجودة بقوة فى مستر اولمبيا أقوى بطولة للمحترفين في العالم سواء بتواجد لاعبيه او برعايه للبطولة نفسها وباذن الله السنوات المقبلة سيكون هدفنا أن نكسب اللقب العالمي ونرفع علم مصر عاليا.



تجدر الإشارة إلى ان مصر تشارك أيضا بلاعب واحد فقط في فئة الوزن المفتوح وهو البطل المحترف محمد شعبان المقيم في الكويت والذي تم إعداده كاملا في الكويت وعلى الجانب الآخر غاب عن البطولة هذا العام بطلنا وممثلها الدائم ووصيف عام 2017 والذي يعتبر من أقوى اللاعبين في الوزن المفتوح البطل المحترف ممدوح السبيعي الملقب ب(بيج رامي) الذي توقعه له كل خبراء اللعبه من كل أنحاء العالم ان يحصل على الترتيب الأول ويتوج مستر أولمبيا في أقرب وقت.



كما يشارك ايضا عددًا لا بأس به من الأبطال العرب في البطولة ولكن في فئة وزن 212 كجم منهم البطل الليبي المخضرم المحترف كمال القرقني صاحب المركز الثالث العام السابق والمرشح بقوه لنيل اللقب هذا العام والمحترف الكويتي صاحب المركز الرابع أحمد اشكناني وهو لاعب لايستهان به ولقد حل في الترتيب الثاني من قبل.



ويشارك ايضا البطل البحريني المحترف سامي الحداد ولقد تطور بشكل كبير عن العام الماضي أيضا ولأول مرة في تاريخ السعودية في عالم الاحتراف يشارك البطل السعودي المحترف فهد هزازي.



ولقد اعتذر البطل المصري الأصل و الكندي الجنسيه المحترف محمود الدره عن المشاركه رغم تأهله ،ولم يحالف الحظ بطلنا المصري المحترف في هذه الفئة أحمد الورداني للمشاركة هذا العام أيضا لعدم حصوله على التأشيرة لدخول أمريكا.