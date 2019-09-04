ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقات جنسية وتسول وزواج عرفى.. تفاصيل مثيرة فى جريمة السيدة زينب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:07 ص
المتهم بقتل زوجته
المتهم بقتل زوجته فى السيدة زينب
عمرو خليفة - إسلام مقلد
لميتها من الشوارع واتجوزتها لكن للاسف دمرت حياتى وجابت لى العار والفضيحة وخلت سمعتي في الطين.. بهذه الكلمات بدأ عامل الرخام المتهم بقتل زوجته بمنطقة السيدة زينب، اعترافاته للنيابة العامة، مضيفًا: الدم جري في عروقي بعدما اعترفت بخيانتها من خلال إقامة علاقات غير شرعية مع بعض شباب المنطقة فخلصت عليها بالشومة.

وتابع المتهم فى اعترافاته: اتجوزتها عرفي بعلم أسرته من فتره وحاولت استرها والمها في البيت و بقالها مدة بترجع البيت متأخر ولما قولتها مفيش خروج اتخنقت معايا.

وأضاف المتهم: «روحت من رواها فتشت الموبايل بتاعها ولقيتها بتكلم رجالة كتير معرفهمش ولما واجهتها أنكرت معرفتها بينهم، وتابع: بعد كده اكتشفت بالصدفة أنها على علاقة غير شرعية مع شابين في المنطقة ولما واجهتها اعترفت فمقدرتش امسك نفسي غير وأنا مخلص عليها وفالق دماغها نصين بالشومة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته.

وكان المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة سيدة قتيلة داخل شقة بدائرة القسم بالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة"، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة بنزيف في الجمجمة وكسور متفرقة فى أنحاء الجسم.

التحريات كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها عرفى من عامل رخام وأنه وراء ارتكاب الجريمةـ ألقى القبض على المتهم من خلال أحد الأكمنة واعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه فؤجى بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة لتسقط غارقه فى دمائها وتلقى مصرعها فى الحال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنس وخيانة ورأس مفصول .. تفاصيل جديدة فى جريمة الوراق +18

حكايات العلاقات الحرام.. إيمان اتعمل عليها حفلة اغتصاب.. مروة قتلت زوجها بـ 12 قرص فياجرا.. وهبة رفضت استكمال ليلة حمراء فدبحها بزجاجة بيرة +18

عامل يقتل زوجته بعد اعترافها بممارسة الجنس مع آخرين

مارست الجنس مع شباب المنطقة.. قاتل زوجته: فضحتنى بعد ما لميتها من الشوارع

اعترفت بإقامة علاقة جنسية.. حبس عامل لاتهامه بقتل زوجته

مسلسل قتل الزوجات عرض مستمر.. عامل رخام يقتل زوجته بسبب ممارستها الجنس مع شابين فى السيدة زينب.. وسائق يذبحها ويلقي نجلهما من الطابق الرابع بـ 15 مايو

ترشيحاتنا

هاتفك بوضع مظلم وبدون زر الرجوع.. مميزات لا تتوقعها لنظام التشغيل أندرويد 10

بعد أزمتها الصحية.. فجر السعيد تنفجر بالبكاء على الهواء.. شاهد لتعرف السبب

هاشتاج #غدر_4سبتمبر يغزو تويتر في ذكرى خيانة قطر للتحالف العربي

حدث ليلاً .. ياسمين الخطيب تخطئ في آية قرآنية وسيدة تهشم رأس مسن بالدقهلية وتفر هاربة

إبراهيم سعيد عن إصابة عمرو زكي: محتاج يرجع التوكيل

أحمد فلوكس يكشف عن سبب رفضه فيلماً عالمياً من بطولة جاكي شان وجون سينا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان