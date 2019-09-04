تكريم الفائزين بمسابقة مئذنة الأزهر في الشعر العربي.. منح الأوائل جوائز قيمتها 75 ألف جنيه.. والهدهد: الشعر والفن سفيرا القلوب ويجب أن يكونا هادفين

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين يكرم الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر

جوائز قيمتها 75 ألف جنيه للخمسة مراكز الأولى

الهدهد: الشعر والفن هما سفيرا القلوب ويجب أن يكونا هادفين

مسابقة الأزهر تهدف لدعم المبدعين داخل مصر وخارجها

صابر عبد الدايم: تم الاختيار من خلال معايير محددة حرصًا على عدم المحاباة





تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كرَّم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر في الشعر للموسم الأول 2019، الثلاثاء، وذلك في إطار النشاط الثَّقافي للمركز، بحضور كوكبة من قيادات الأزهر.





وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن اللغة العربية تمثل ثلث هوية هذه الأمة، فالدين واللغة والتاريخ هم هوية الأمة، ومن حسن الحظ أن اللغة العربية هي الوعاء لهذا الدين، مضيفًا أن الشعر والفن هما سفيرا القلوب ويجب أن يكونا هادفين، نظرًا لدورهما المهم في بناء المجتمعات.





من جانبها قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، وكيل الدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، خلال كلمتها في الاحتفال إن هذه المسابقة هدفت لترسيخ القيم الإنسانية، وساعدت على نشر رسالة الأزهر وتعزيز اللغة العربية، ودعم المبدعين في داخل مصر وخارجها.





وفي السياق ذاته، قال الدكتور صابر عبدالدايم، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية، وعضو لجنة التحكيم بالمسابقة، إننا اخترنا 5 شعراء كما هو محدد، ولكن الكثير يستحقون الإشادة والتقدير، موضحًا أنه تم الاختيار من خلال معايير محددة وذلك حرصًا على عدم المحاباة ، وأن المسابقة لم تقتصر على المصريين فقط بل من خارج مصر.





والفائزون الخمسة هم:





1- حصل الفائز بالمركز الأول علي 25000 جنيه، بالإضافة إلى درع "مئذنة الأزهر" وهو، محمد أحمد المعصراني، من مصر، عن قصيدته "حدثني الأزهر".





2- حصل الفائز الثاني علي 20000 جنيه، وهو، همام صادق عثمان، من مصر، عن قصيدته "شموخ الأزهر".





3- حصل الفائز بالمركز الثالث على 15000 جنيه، وهو، محمد شكر، من لبنان عن قصيدته "عطر الوصايا الخضر".





4- حصل الفائز بالمركز الرابع علي 10000 جنيه، وهو، محمود عبدالحميد رزق، من مصر عن قصيدته "ما زلت رغم تتابع الأعوام".





5- حصل الفائز بالمركز الخامس على 5000 جنيه، وهو، محمود صلاح أحمد سليمان، خريج كلية أصول الدين، من مصر عن قصيتده "أزل الغشاوة عن عيونك كي ترى".



