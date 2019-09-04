محمد رمضان يستعد لفيلمه الجديد أسد أسود

بدأ الفنان محمد رمضان، التحضير لفيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل عنوان "أسد أسود"، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب ومن المحتمل عرضه في 2020.





ويعقد صناع فيلم أسد أسود، جلسات عمل، لاختيار الفنانين المشاركين في العمل، بجانب محمد رمضان، وذلك استعدادا لتصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.



