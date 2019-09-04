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فن

محمد رمضان يستعد لفيلمه الجديد أسد أسود

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:49 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
آيه عاطف
بدأ الفنان محمد رمضان، التحضير لفيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل عنوان "أسد أسود"، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب ومن المحتمل عرضه في 2020.

ويعقد صناع فيلم أسد أسود، جلسات عمل، لاختيار الفنانين المشاركين في العمل، بجانب محمد رمضان، وذلك استعدادا لتصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما يُعرض للنجم محمد رمضان، فى السينمات حاليا فيلم "الكنز2" من بطولة محمد سعد وروبى وهند صبرى، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوارعبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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