ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تدمير جزر الباهاما.. إعصار دوريان يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:21 ص
إعصار دوريان يضرب
إعصار دوريان يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية
رحيم يسري
ضرب الإعصار دوريان، ليل الثلاثاء، وصباح اليوم الأربعاء، الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير .

وتراجعت قوة الإعصار دوريان إلى عاصفة قوية من الفئة الثانية الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه بالتحرك باتجاه المناطق الساحلية الأمريكية قادما من جزر الباهاما، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ووجه مركز الأعاصير تحذيرا من امتداد العواصف إلى منطقة ساحلية بطول نحو 880 كيلومترًا، من منتصف شبه جزيرة فلوريدا إلى منتصف ولاية ساوث كارولينا.

ورصدت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام أمريكية الإعصار دوريان- الذي وصف بالعاصفة الوحشية- وهو يضرب سواحل فلوريدا.

وضرب الإعصار دوريان جزر الباهاما، أمس، وتسبب في أضرار بالغة ومقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين، قبل أن يتجه إلى فلوريدا ومن ثم كاليفورنيا وبعض الولايات الأمريكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعصار دوريان‭ ‬يهدد 4 ولايات أمريكية

شاهد| تأهب في ولايات أمريكية مع اقتراب الإعصار دوريان

شاهد..إعصار دوريان يضرب جزر البهاما

أبرزهم جالفستون وكاترينا وساندي .. تعرف على الأعاصير الأمريكية الأكثر فتكًا ودموية

الاعصار الوحش.. سقوط أول ضحايا دوريان.. وترامب مشغول بلعب الجولف

بالأسماء.. مناطق يضربها إعصار دوريان في الولايات المتحدة.. فيديو

ترشيحاتنا

عبادة واحدة تحميك من الهلاك.. تعرف عليها

مرتب 5 شهور.. الزمالك يعدل عقد الصربي ميتشو .. تفاصيل

قفز فى مقلاة الزيت المغلى.. أزمة داخل مطعم شهير بسبب فأر.. فيديو

معركة هاسيندا.. خناقة ودهس بين شباب وبنات في الساحل الشمالي.. فيديو

رفض فرش بضاعتها أمام منزله.. سيدة تهشم رأس مسن بالدقهلية وتفر هاربة

الزمالك يحيل حمدي النقاز للتحقيق .. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان