بعد تدمير جزر الباهاما.. إعصار دوريان يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.. فيديو

ضرب الإعصار دوريان، ليل الثلاثاء، وصباح اليوم الأربعاء، الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير .

وتراجعت قوة الإعصار دوريان إلى عاصفة قوية من الفئة الثانية الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه بالتحرك باتجاه المناطق الساحلية الأمريكية قادما من جزر الباهاما، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ووجه مركز الأعاصير تحذيرا من امتداد العواصف إلى منطقة ساحلية بطول نحو 880 كيلومترًا، من منتصف شبه جزيرة فلوريدا إلى منتصف ولاية ساوث كارولينا.

ورصدت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام أمريكية الإعصار دوريان- الذي وصف بالعاصفة الوحشية- وهو يضرب سواحل فلوريدا.

وضرب الإعصار دوريان جزر الباهاما، أمس، وتسبب في أضرار بالغة ومقتل 5 أشخاص وفقدان آخرين، قبل أن يتجه إلى فلوريدا ومن ثم كاليفورنيا وبعض الولايات الأمريكية.

“You're watching what it did in the Bahamas, just sit there and spin for days.” #HurricaneDorian is now making its way up the coast of #Florida, packing strong wind gusts and heavy rain. Our report on @marthamaccallum from #CocoaBeach. @Foxnews #foxnews #hurricane #storm #Dorian pic.twitter.com/pEFpLFdwT1