الأهلي ينتظر.. 3 ملاعب تقترب من استضافة كأس السوبر المصري

بدأت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاستعداد لمواجهة السوبر المصري التي ستجمع النادي الأهلي مع منافسه الفائز من مسابقة كأس مصر.



وأرسل اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خطابًا إلى الجهات الأمنية وذلك من اجل الحصول على الموافقة الأمنية بشأن الملعب الذي من المقرر ان يستضيف مواجهة السوبر المصري.



وتستعد 3 ملاعب مرشحة لاستضافة تلك المباراة المرتقبة وهم استاد الاسكندرية واستاد الاسماعيلية واستاد الجيش ببرج العرب.



وينتظر النادي الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والتي ستقام يوم الأحد 8 سبتمبر.