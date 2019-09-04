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تعليم

التعليم العالي: آخر فرصة لتغيير رغبات المرحلة الثالثة اليوم.. و186 ألفا يسجلون

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 12:48 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، كما تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 ؛ لتدوين رغباتهم وذلك خلال نفس الفترة.

واشار "عطا"، الى انه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، كما أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة.

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