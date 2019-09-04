مثيرة وأنيقة.. 30 صورة تكشف أناقة منة فضالى فى عيد ميلادها

يصادف اليوم 4 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة منة فضالى التى أكملت عاما 36، وقد اعتادت منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر صفاحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بأبرز الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء اليومية أو الرسمية.





وكشفت صور منة فضالى عن تتمتعها بذوق رفيع فى اختيار الملابس والأزياء التى ترتديها، فهى تعتمد على الإطلالات المثيرة