مثيرة وأنيقة.. 30 صورة تكشف أناقة منة فضالى فى عيد ميلادها

يصادف اليوم 4 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة منة فضالى التى أكملت عاما 36، وقد اعتادت منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر صفاحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بأبرز الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء اليومية أو الرسمية.
وكشفت صور منة فضالى عن تتمتعها بذوق رفيع فى اختيار الملابس والأزياء التى ترتديها، فهى تعتمد على الإطلالات المثيرة
والجذابة التى تبرز جمالها وقوامها الرشيق المثالي.
وتتميز إطلالات منة فضالى بأنها متنوعة ومتجددة فهى تظهر كل ترة بلوك جديد ومتناسق معها، كما تعتمد على ألوان وتسريحات الشعر التى تكشف عن جمال وجهها، وتحرص دوما على مواكبة أحدث صيحات الموضة.
كما تقوم منة فضالى بتنسيق قطع الإكسسوارات العصرية وحقائب اليد الفخامة والأحذية الراقية مع إطلالاتها مما يمنحها إطلالة أنيقة وملفتة.