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رياضة

مستشار لوائح رياضية يكشف 7 اختصاصات لـ لجنة الانضباط في اتحاد الكرة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:21 م
محمد فضل الله
محمد فضل الله
يسري غازي
كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن اختصاصات لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.

قال فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.. لازالة اللغط بين لجنة المسابقات ولجنة الانضباط فإذا ذهب الاتحاد المصرى لكرة القدم لتأسيس لجنة انضباط فيجب أن تختص بالآتى :-

١- لجنة الانضباط يجب أن تكون من اللجان التابعة للهيئات القضائية الموجودة في الهيكلة التنظيمية للاتحاد

٢- تعمل على تطبيق القواعد الانضباطية المتضمنة لوائح الاتحاد المختلفة

٣- النظر فى المخالفات التى ترفعها لها لجنة المسابقات أو اى من اللجان الأخرى والتي لم ينتبه مسؤول المباريات إليها ولم ترد فى التقارير الرسمية المرفوعة عن المباراة وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وفق القواعد الانضباطية

٤- الفصل فى المنازعات المرتبطة بمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الاتحاد

٥- تصحيح الأخطاء المادية الواردة فى القرارات الانضباطية للحكام مع مراعاة ما ورد من أحكام تتعلق بالاعتراض على الحكام فى لائحة المسابقات

٦- فرض عقوبات إضافية وفقا لطبيعة وجسامة الخطأ

٧- فرض العقوبات الانضباطية على اى عنصر من عناصر كرة القدم ( الأندية - الروابط - المسؤولون - مسؤولون المباراة - اللاعبون - المباريات الرسمية والودية - الوسطاء - اى جهة منوط بها تنظيم مباراة أو حدث يرتبط بكرة القدم.
الزناتي مديرا للمسابقات والشريعي مديرا ماليا

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 مديرا لإدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وتعيين سيد بخيت مقررا للجنة المسابقات .

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