منتخب إثيوبيا يسقط فى فخ التعادل أمام ليسوتو بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022

سقط منتخب اثيوبيا الاول لكرة القدم في فخ التعادل السلبي أمام نظيره ليسوتو في المباراة التي جمعتهما اليوم في أثيوبيا، بذهاب الدور التمهيدي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.



ويكفي منتخب ليسوتو الفوز بهدف دون مقابل في مباراة الإياب التي تجمعهما في الثامن من سبتمبر الجاري بملعب "سيتسوتو"، لبلوغ دور المجموعات، فيما يحتاج منتخب اثيوبيا التعادل الايجابي بأي نتيجة أو الفوز لبلوغ الدور المقبل من التصفيات.



وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إختارت الحكم الدولى محمد معروف، لإدارة مباراة إثيوبيا وليسوتو، وعاونه كلًا من، يوسف البساطي، أحمد توفيق، والحكم الرابع محمود البنا.



وخسر منتخب اريتريا على ملعبه ووسط جماهيره أمام ناميبيا بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بـ"أسمرة".



وتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركزًا فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من الدور التمهيدى وسيشارك فيها 28 منتخبًا الأقل فى التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقًا.



وسينضم 14 منتخبًا المتأهلين من الدور التمهيدى إلى 26 منتخبًا المعفيين من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من 40 فريقًا وسيتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات من خلال 4 مستويات ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.



وفى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المونديالية، سيتم إجراء قرعة بناءً على تقسيم المنتخبات إلى مستويين وإفراز 5 مواجهات مباشرة بنظام الذهاب والإياب بين كل المنتخبات المتأهلة ويتأهل الـ5 الفائزين منها إلى كأس العالم مباشرة.