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رياضة

التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:30 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
القسم الرياضي
قام مسؤولو نادي الزمالك بالتحقيق مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق خلال الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات التي صدرت من اللاعب تجاه مجلس الإدارة بسبب تأخر صرف مستحقاته لدى النادي في الفترة الماضية.

وعقد أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي جلسة مع اللاعب للاستماع لأقواله في الواقعة وواجه الظهير الأيمن بالتسجيلات التي انتشرت له ولزوجته في الساعات القليلة الماضية.

وأكد النقاز في الجلسة أنه كان يرغب في الحصول على مستحقاته المتأخرة وهذا أمر طبيعي لأنه يلعب في صفوف الزمالك ومن حقه الحصول على مستحقاته بصورة منتظمة.

وفي نفس الوقت أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي قرر توقيع عقوبة مالية على اللاعب بعد التصريحات التي أدلى بها هو وزوجته لوسائل الإعلام ضد النادي في الفترة الماضية.

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