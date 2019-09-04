بالأرقام.. عبد الله السعيد أمل لـ تتويج الزمالك بلقب كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، يوم الأحد المقبل، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.





ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددًا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب بكل أريحية.





بيراميدز تضم في قائمتها العديد من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في المواجهات الكبرى، ولعل واحد ضمن أبرز هؤلاء اللاعبين، هو عبدالله السعيد لاعب خط وسط بيراميدز، ولاعب النادي الأهلي السابق، ورغم عدم تأكد مشاركته إلا أنه لا يملك سجلًا قويًا في نهائي الكأس أمام الزمالك.





عبد الله السعيد أحرز 4 أهداف فقط في شباك الزمالك، جاءت جميعها عن طريق ضربات جزاء، ليصبح اللاعب الوحيد من الأهلي الذي يحرز 4 أهداف في لقاءات القمة من 4 ضربات جزاء، إلا أن القلعة البيضاء حرمته من التتويج في نسختي 2015 و2016.



