بلاك روك لإدارة الصناديق تفتح مكتبا في السعودية

فتحت بلاك روك، أكبر مدير صناديق في العالم، مكتبا في السعودية، لتمضي قدما في خطط للاستفادة من برنامج إصلاح حكومي طموح رغم الانتقادات العالمية لسجل حقوق الإنسان في المملكة.



وقالت متحدثة باسم الشركة إن مكتب الرياض افتتح حديثا ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقا لدى مورجان ستانلي وجدوى للاستثمار، بحسب صفحته على موقع لينكد إن.



كان لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك قال العام الماضي إن الشركة لن تقطع روابطها بالمملكة، التي واجهت ضغوطا بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وانسحب فينك من مؤتمر استثماري كبير انعقد في الرياض حينئذ.



ويتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع بلاك روك، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار، نظرا لتأثيرها على العديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.



كانت خطط فتح مكتب في السعودية أُعلنت في 2017 مع بدء الرياض في التودد إلى المستثمرين لدعم مساعيها لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.



واغتال عملاء سعوديون خاشقجي، الذي كان ناقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داخل القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018.



وينفي المسؤولون السعوديون اتهامات بضلوع ولي العهد في الجريمة، لكن حكومات غربية تواصل الضغط من أجل مزيد من المساءلة.