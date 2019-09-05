ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بلاك روك لإدارة الصناديق تفتح مكتبا في السعودية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:48 ص
بلاك روك، أكبر مدير
بلاك روك، أكبر مدير صناديق في العالم
رويترز
فتحت بلاك روك، أكبر مدير صناديق في العالم، مكتبا في السعودية، لتمضي قدما في خطط للاستفادة من برنامج إصلاح حكومي طموح رغم الانتقادات العالمية لسجل حقوق الإنسان في المملكة.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن مكتب الرياض افتتح حديثا ويرأسه يزيد المبارك، الذي عمل سابقا لدى مورجان ستانلي وجدوى للاستثمار، بحسب صفحته على موقع لينكد إن.

كان لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك قال العام الماضي إن الشركة لن تقطع روابطها بالمملكة، التي واجهت ضغوطا بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وانسحب فينك من مؤتمر استثماري كبير انعقد في الرياض حينئذ.

ويتابع المستثمرون والاقتصاديون على نطاق واسع بلاك روك، التي تشرف على أصول بقيمة 6.4 تريليون دولار، نظرا لتأثيرها على العديد من الشركات المدرجة في أنحاء العالم.

كانت خطط فتح مكتب في السعودية أُعلنت في 2017 مع بدء الرياض في التودد إلى المستثمرين لدعم مساعيها لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

واغتال عملاء سعوديون خاشقجي، الذي كان ناقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داخل القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018.

وينفي المسؤولون السعوديون اتهامات بضلوع ولي العهد في الجريمة، لكن حكومات غربية تواصل الضغط من أجل مزيد من المساءلة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفاجأة من العيار الثقيل.. مأساة طالبة صفر الثانوية العامة تتكرر مع آلاء .. فيديو

لم يرحم المسنة .. قصة مستريح نصب على أهالي قلما بالقليوبية وهذا هو الفخ.. مستندات

ابنى أصبح غير طبيعي .. والد الممثل محمد علي : بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

يدرس أولا.. احمد ناجى يكشف رأيه في تدريب الحضرى حراس المنتخب

ماركا: خطة تركى ال الشيخ مع الميريا تعكس طموحه الكبير داخل النادى

اتجاه لنقل نهائي كاس مصر لـ برج العرب بحضور الجماهير

ارجع حرام عليك.. والد الفنان محمد على يحكى التفاصيل الكاملة عن حياة نجله وسر تحول أفكاره ..فيديو

والد الممثل محمد علي يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. فيديو

ميشيل مدرب حراس الأهلي يفجر مفاجأة حول مستوى حراسة المرمى وكواليس التعاقد معه

ابنى أصبح غير طبيعي .. والد الممثل محمد علي : بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: سمعتنا بقت زفت وابني دمر العيلة.. فيديو

كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق

شاهد.. سيد عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك بحضور فرح في قريته بالفيوم

التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه

الكاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

والد الفنان محمد علي: هؤلاء سبب تحول ابني ومصدوم من تصرفاته

كهربا يعود الى الاهلي ومسئولو الزمالك في ساحة الانتظار والقلق .. صور

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى لأصحاب شهادات الاستثمار .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور