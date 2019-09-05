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أخبار البلد

تدريب ميداني لـ قطاع الأزمات والكوارث‏ على مواجهة مخاطر السيول بأسيوط

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
محمود مطاوع
أكد المهندس زياد عبد التواب, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء،بالارتقاء بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مع العمل على رفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها, قام قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات بإجراء تدريب ميداني على سيناريو مواجهة السيول بمحافظة أسيوط وذلك يومي 4- 5 سبتمبر الجاري.

وأوضح "عبد التواب" أن التدريب هدف لتقييم خطة مواجهة السيول بالمحافظة من خلال تدريبات فعلية ومواقف واقعية تمثل المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها، مع تدريب الأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخطة من خلال سيناريوهات للمواقف المحتملة التي يتم التعامل معها وفقًا للمراحل المختلفة لإدارة الأزمة/ الكارثة.

وأضاف "عبد التواب"، أن التدريب يهدف أيضًا إلى التحقُّق من كفاءة خطة الطوارئ المُعدَّة لهذا الغرض واختبار مدى استعداد وجاهزية المحافظة لمواجهة المخاطر والحوادث الطارئة، حيث تتضمن الخطة أدوار ومهام كافة العناصر البشرية المشاركة في التنفيذ، والخروج بالإيجابيات والسلبيات من تلك التجربة للتعميم على مستوى جميع المحافظات.

وفي نفس السياق، أوضح اللواء علي هريدي، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التدريب يتم تنفيذه على مدار يومين, اليوم الأول تدريب نظري "مكتبي" لجميع مديري المديريات لعرض خطة المحافظة لمواجهة مخاطر السيول واستعراض أدوار المديريات والجهات المعنية، أما اليوم الثاني, فهو تدريب عملي بالموقع يتضمن اختبار وتحريك المعدات والأجهزة المختلفة, مشيرًا إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار التدريبات الميدانية المخططة لجميع المحافظات بهدف رفع كفاءة العاملين على مواجهة المخاطر المحتملة في كل محافظة، وكذا التأكيد على جاهزية المعدات والأدوات المستخدمة في المواجهة.

ويتم تنفيذ التدريب تحت إشراف اللواء جمال نور الدين, محافظ أسيوط، وبحضور المهندس زياد عبد التواب, رئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و اللواء علي هريدي رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, كما يشارك في التدريب أيضًا كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة, ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات ومسئولي المرافق الأساسية (مياه – كهرباء- اتصالات)، بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والقيادات الدينية.

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