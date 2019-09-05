ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. كندة علوش تتضامن مع حق اللاجئين في التعليم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:20 م
كندة علوش
كندة علوش
رنا اشرف
نشرت الفنانة كندة علوش عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديد لمفوضية اللاجئين.

كتبت على الفيديو تعليقا قائلة: "‎التعلیم من حقوق الطفل الأساسیة، لكن 3.7 ملیون طفل لاجئ محرومون من الالتحاق بالمدارس ‎الظروف القاھرة لم تترك أمامھم خیارًا سوى الفرار من أوطانهم,‎یجب ألا یضطر أطفالھم للتخلي عن حقھم في التعلیم وعن حق البشریة في الاستفادة من طاقاتھم وإبداعاتھم. یجب ألا نخذل جیلًا كاملًا #التعليم_حق".

جاءت التعليقات بالتعاطف مع الفيديو كالاتى:

هدول يلي بيدفعوا الفاتورة الأغلى بزمن الحروب 😢

الله يفرج يارب

سلمت يدكى التى كتبت كلماتك ونحن معكى باذن الله تعالى كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم يا ليدى❤️❤️

كل واحد بفكر بحالو مو بغيرو

👭👬التعليم حق من حقوق البشرية👏👏

ربنا يفك كرب كل مكرووب ❤️❤️❤️

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش هو فيلم "الأصليين" الذى شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الأسود.. كندة علوش تتألق وتبهر متابعيها على انستجرام

كندة علوش توجه رسالة لزوجها عمرو يوسف

ترشيحاتنا

افضل لاعب في ليفربول.. صحيفة عالمية تبرئ محمد صلاح من أزمة مانى

قنبلة سمك.. ذهبوا للصيد ليتفاجأوا بهذا الأمر.. شاهد

فيديو جراف | كاش مايوه سارة نخلة يشعل إنستجرام

فستان أخضر.. عبير صبرى بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

بعد انخفاض سعر الدولار الأمريكي.. اقتصادية النواب تزف بشرى سارة بشأن أسعار السلع

ممنوع الدخول بالجلاليب.. أمن مول طنطا الجديد يمنع بعض الأسر من التسوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

إنجي علاء تكشف عن كواليس مسلسل بلا دليل .. صور

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟