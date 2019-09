شاهد.. كندة علوش تتضامن مع حق اللاجئين في التعليم

View this post on Instagram

‎التعلیم من حقوق الطفل الأساسیة، لكن 3.7 ملیون طفل لاجئ محرومون من الالتحاق بالمدارس ‎الظروف القاھرة لم تترك أمامھم خیاراً سوى الفرار من أوطانھم ‎یجب ألا یضطر أطفالھم للتخلي عن حقھم في التعلیم وعن حق البشریة في الاستفادة من طاقاتھم وإبداعاتھم. یجب ألا نخذل جیلاً كاملاً #التعليم_حق @unhcr_arabic