شاهد.. كندة علوش تتضامن مع حق اللاجئين في التعليم

نشرت الفنانة كندة علوش عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديد لمفوضية اللاجئين.
كتبت على الفيديو تعليقا قائلة: "التعلیم من حقوق الطفل الأساسیة، لكن 3.7 ملیون طفل لاجئ محرومون من الالتحاق بالمدارس الظروف القاھرة لم تترك أمامھم خیارًا سوى الفرار من أوطانهم,یجب ألا یضطر أطفالھم للتخلي عن حقھم في التعلیم وعن حق البشریة في الاستفادة من طاقاتھم وإبداعاتھم. یجب ألا نخذل جیلًا كاملًا #التعليم_حق".
جاءت التعليقات بالتعاطف مع الفيديو كالاتى:
هدول يلي بيدفعوا الفاتورة الأغلى بزمن الحروب 😢
الله يفرج يارب
سلمت يدكى التى كتبت كلماتك ونحن معكى باذن الله تعالى كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم يا ليدى❤️❤️
كل واحد بفكر بحالو مو بغيرو
👭👬التعليم حق من حقوق البشرية👏👏
ربنا يفك كرب كل مكرووب ❤️❤️❤️
يذكر أن آخر أعمال كندة علوش هو فيلم "الأصليين" الذى شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.
كتبت على الفيديو تعليقا قائلة: "التعلیم من حقوق الطفل الأساسیة، لكن 3.7 ملیون طفل لاجئ محرومون من الالتحاق بالمدارس الظروف القاھرة لم تترك أمامھم خیارًا سوى الفرار من أوطانهم,یجب ألا یضطر أطفالھم للتخلي عن حقھم في التعلیم وعن حق البشریة في الاستفادة من طاقاتھم وإبداعاتھم. یجب ألا نخذل جیلًا كاملًا #التعليم_حق".
جاءت التعليقات بالتعاطف مع الفيديو كالاتى:
هدول يلي بيدفعوا الفاتورة الأغلى بزمن الحروب 😢
الله يفرج يارب
سلمت يدكى التى كتبت كلماتك ونحن معكى باذن الله تعالى كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم يا ليدى❤️❤️
كل واحد بفكر بحالو مو بغيرو
👭👬التعليم حق من حقوق البشرية👏👏
ربنا يفك كرب كل مكرووب ❤️❤️❤️
يذكر أن آخر أعمال كندة علوش هو فيلم "الأصليين" الذى شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.
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التعلیم من حقوق الطفل الأساسیة، لكن 3.7 ملیون طفل لاجئ محرومون من الالتحاق بالمدارس الظروف القاھرة لم تترك أمامھم خیاراً سوى الفرار من أوطانھم یجب ألا یضطر أطفالھم للتخلي عن حقھم في التعلیم وعن حق البشریة في الاستفادة من طاقاتھم وإبداعاتھم. یجب ألا نخذل جیلاً كاملاً #التعليم_حق @unhcr_arabic