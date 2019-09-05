شاهد.. كندة علوش تتضامن مع حق اللاجئين في التعليم

نشرت الفنانة كندة علوش عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديد لمفوضية اللاجئين.كتبت على الفيديو تعليقا قائلة: "‎التعلیم من حقوق الطفل الأساسیة، لكن 3.7 ملیون طفل لاجئ محرومون من الالتحاق بالمدارس ‎الظروف القاھرة لم تترك أمامھم خیارًا سوى الفرار من أوطانهم,‎یجب ألا یضطر أطفالھم للتخلي عن حقھم في التعلیم وعن حق البشریة في الاستفادة من طاقاتھم وإبداعاتھم. یجب ألا نخذل جیلًا كاملًا #التعليم_حق".جاءت التعليقات بالتعاطف مع الفيديو كالاتى:هدول يلي بيدفعوا الفاتورة الأغلى بزمن الحروب 😢الله يفرج ياربسلمت يدكى التى كتبت كلماتك ونحن معكى باذن الله تعالى كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم يا ليدى❤️❤️كل واحد بفكر بحالو مو بغيرو👭👬التعليم حق من حقوق البشرية👏👏ربنا يفك كرب كل مكرووب ❤️❤️❤️يذكر أن آخر أعمال كندة علوش هو فيلم "الأصليين" الذى شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.