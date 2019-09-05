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غدًا.. الأزهر يطلق قافلة طبية إلى الواحات البحرية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:38 م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
محمد شحتة
يُطلق الأزهر الشريف، غدًا الجمعة ، قافلة طبية إلى منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية للمناطق النائية والأكثر احتياجًا؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى.

وتضم القافلة 24 من أساتذة كليات الطب بجامعة الأزهر، فى تخصصات: المخ والأعصاب، والعظام، والباطنة، والرمد، والصدر، والأنف والأذن والحنجرة، والأطفال، والتخدير، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، والأوعية الدموية، وأمراض النساء والتوليد.

ويستمر عمل القافلة حتى الخميس القادم، حيث تقوم بتوقيع الكشف الطبي، وإجراء مختلف العمليات الجراحية، مع صرف الدواء بالمجان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.

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