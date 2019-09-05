تعرف على خدمات وحدة الإنتاج الحيواني والداجني بكلية زراعة المنيا

تعد وحدة الإنتاج الحيواني والداجني بكلية الزراعة بجامعة المنيا مركزًا بحثيًا وخدميًا يقدم خدماته للباحثين بالدراسات العليا والتدريب الميداني للطلاب، إلى جانب كونها مركزا لإنتاج أبقار من فصائل الفريزين والهولشتين والجاموس البلدي والإيطالي الحلاب والتسمين، وأغنام ودواجن وحمام وسمان ومزارع الأسماك.



يقول الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا إن وحدة الإنتاج الحيواني والداجني بكلية الزراعة بالجامعة تعد مركزًا بحثيًا وخدميًا يقدم خدماته للباحثين بالدراسات العليا والتدريب الميداني للطلاب، إلى جانب الإنتاج الخدمي الذي تقدمه الوحدة من إنتاج حيواني من أبقار من فصائل الفريزين والهولشتين والجاموس البلدي والإيطالي الحلاب والتسمين، وأغنام ودواجن وحمام وسمان ومزارع الأسماك



وأوضح رئيس الجامعة أنه جار إعداد برامج وأنظمة التغذية الجيدة للتسمين، وتوفير الأعلاف لزيادة الإنتاجية، لرفع أوزان التسمين لتصل ما بين 450 إلي 600 كيلو جرام إلى جانب العناية والاهتمام بالولادات الحديثة.



وأضاف رئيس الجامعة أن إنتاج الوحدة من الألبان وصل إلي 200 كيلو جرام يوميًا والمستهدف حاليا رفع إنتاجيته لتصل إلي ربع طن باليوم الواحد، ويتم توجيه هذه الألمان إلي وحدة التصنيع لمنتجات الألبان بكلية الزراعة.



كان رئيس جامعة المنيا قد زار وحدة الإنتاج الحيواني والداجني بمركز الخدمة العامة بكلية الزراعة وذلك لمتابعة الأداء وسير العمل بأقسامها المختلفة، استمرارًا من حرص قيادة الجامعة علي متابعة ملف الإنتاج الحيواني والزراعي علي أرض الواقع بوحدات الجامعة المختلفة سواء بوحدة الإنتاج الحيواني، أو مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة.



رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حربي مطاريد وكيل كلية الزراعة والمشرف العام علي الوحدة، ومدير الأمن الإداري، والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين بالوحدة.

