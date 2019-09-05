وهي نائمة.. صورة مثيرة تجمع ياسمين الخطيب وريم البارودي.. شاهد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام" صورة جديدة مع ريم البارودي.



وظهرت ياسمين بإطلالة جريئة بتوب أسود مفتوح واعتمدت على مكياج بينك في خدودها مع تسريحة شعرها الأشقر وشاركت ريم البارودي بصورة مع لعبة البطة الصفراء.



وظهرت ياسمين وهي جالسة أو نائمة وتلتقط الصورة بطريقة السيلفي وبوز البطة وكتبت ياسمين على الصورة قائلة "مع ريم وعبد الله وأصدقائنا : لقاء وهناء وتُقى وأم توته 🐤🐤🐤🐔".





