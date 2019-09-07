برلماني يطالب بإقامة كوبري يربط بين المطرية وعين شمس

أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة، لإقامة كوبري يربط عين شمس بالمطرية، وذلك من منطقة موقف 43 بالمطرية، إلى شارع إبراهيم عبد الرازق في عين شمس.



وقال "مخاليف"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هذه المنطقة بها مزلقان وتعاني من زحام شديد، وإقامة كوبري بها سيؤدي إلى التخلص منذ لك التكدس والزحام.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.