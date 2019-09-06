أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور

قبل أيام من بدء عام دراسي جديد تستعد الأسر المصرية لشراء مستلزمات الدراسة من شنط مدرسية والزى المدرسي والمستلزمات الدراسية، وفي محافظة المنوفية تنتشر معارض " كلنا واحد " للمستلزمات المدرسية بينما اختفت المعارض التي تنظمها المحافظة لبيع والمساهمة في التخفيف عن الأسر المصرية.



" شنط _ زى مدرسي _ اقلام - كراسات " هكذا تنوعت معروضات معارض كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية لعمل معارض للمستلزمات الدراسية في كافة أنحاء المحافظة وذلك قبل شهر من بدء العام الدراسي الجديد وبأسعار مخفضة.



بينما اختفت المعارض التي تنظمها محافظة المنوفية حيث خلت المحافظة من معارض اهلا مدارس للمستلزمات الدراسية.



كما جاءت مشاركة الأحزاب ومنها حزب مستقبل وطن الذين أعلنوا عن تنظيم معرض للمستلزمات الدراسية تحت مسمي احنا معاك بمركز شبين الكوم والذي سيتم افتتاحه غدا السبت للبيع بأسعار مخفضة.



فيما قال محمد عبد الحليم، من أهالي مركز شبين الكوم، إن معرض وزارة الداخلية للمستلزمات الدراسية يعرض كافة ما يحتاجه الأسر المصرية من شنط وأقلام وكراسات وزى مدرسي بأسعار مخفضة، موضحا أنه اشترى لنجله الأكبر شنطة وزى مدرسي من معارضهم باسعار مخفضة.



وقد أعلنت مديرية أمن المنوفية، أن المعارض جاءت بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة وكبار منتجى ومصنعى الزى المدرسى وكبار التجار وأصحاب المكتبات الكبرى لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وبسعر الجملة من خلال إقامة معارض ومنافذ ثابتة ومتحركة بنطاق المحافظة وخاصة القرى الأكثر إحتياجًا لبيع مستلزمات المدارس بسعر الجملة وبأسعار مخفضة.



وقال اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إن المعارض انطلاقا من حرص وزارة الداخلية علي تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية حيث وجه جميع قيادات ومأمورى المراكز والأقسام بالمديرية بمتابعة المبادرة وتذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة وكذا توفير التأمين اللازم لهم.