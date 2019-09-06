ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:02 م
معارض المحافظة بالمنوفية
معارض المحافظة بالمنوفية
مروة فاضل
قبل أيام من بدء عام دراسي جديد تستعد الأسر المصرية لشراء مستلزمات الدراسة من شنط مدرسية والزى المدرسي والمستلزمات الدراسية، وفي محافظة المنوفية تنتشر معارض " كلنا واحد " للمستلزمات المدرسية بينما اختفت المعارض التي تنظمها المحافظة لبيع والمساهمة في التخفيف عن الأسر المصرية.

" شنط _ زى مدرسي _ اقلام - كراسات " هكذا تنوعت معروضات معارض كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية ومديرية أمن المنوفية لعمل معارض للمستلزمات الدراسية في كافة أنحاء المحافظة وذلك قبل شهر من بدء العام الدراسي الجديد وبأسعار مخفضة.

بينما اختفت المعارض التي تنظمها محافظة المنوفية حيث خلت المحافظة من معارض اهلا مدارس للمستلزمات الدراسية.

كما جاءت مشاركة الأحزاب ومنها حزب مستقبل وطن الذين أعلنوا عن تنظيم معرض للمستلزمات الدراسية تحت مسمي احنا معاك بمركز شبين الكوم والذي سيتم افتتاحه غدا السبت للبيع بأسعار مخفضة.

فيما قال محمد عبد الحليم، من أهالي مركز شبين الكوم، إن معرض وزارة الداخلية للمستلزمات الدراسية يعرض كافة ما يحتاجه الأسر المصرية من شنط وأقلام وكراسات وزى مدرسي بأسعار مخفضة، موضحا أنه اشترى لنجله الأكبر شنطة وزى مدرسي من معارضهم باسعار مخفضة.

وقد أعلنت مديرية أمن المنوفية، أن المعارض جاءت بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة وكبار منتجى ومصنعى الزى المدرسى وكبار التجار وأصحاب المكتبات الكبرى لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وبسعر الجملة من خلال إقامة معارض ومنافذ ثابتة ومتحركة بنطاق المحافظة وخاصة القرى الأكثر إحتياجًا لبيع مستلزمات المدارس بسعر الجملة وبأسعار مخفضة.

وقال اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إن المعارض انطلاقا من حرص وزارة الداخلية علي تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية حيث وجه جميع قيادات ومأمورى المراكز والأقسام بالمديرية بمتابعة المبادرة وتذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة وكذا توفير التأمين اللازم لهم.
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور
أهلا بالمدارس.. اختفاء معارض المحافظة بالمنوفية وكلنا واحد تغزو المراكز.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير أمن القاهرة يتفقد معرض كلنا واحد لبيع مستلزمات المدراس بعابدين.. فيديو

استعدادات حكومية بالمحافظات لاستقبال أهلا مدارس.. الغرف التجارية والتموين: منتجات في متناول الأسرة المصرية والتخفيضات تصل الى 40%

تحت رعاية رئيس الجمهورية.. كلنا واحد تشارك فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.. صور

شاهد.. الداخلية تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

بتخفيضات 30%.. إقبال على معارض كلنا واحد لمستلزمات المدارس في القليوبية

نجاح معارض اهلا بالمدارس 2019 في الغربية .. إقبال كبير من المواطنين لانخفاض الاسعار لأكثر من 50 % .. والأهالي: تحيا مصر .. صور

ترشيحاتنا

بعد تأجيل إسقاط عضوية خالد يوسف.. ماذا تقول لائحة البرلمان في الأفعال الفاضحة للنواب؟

صدمة.. أول استقالة لـ مدير فني قبل بداية الدوري المصري هذا الموسم

الإفتاء تنصح بدعاء يساعدك على الخشوع فى الصلاة

برلماني عن إلغاء التوك توك: من الصعب سير الـ فان فى الشوارع الداخلية.. فيديو

القاهرة تزف أخبارا سارة لأهالي المعادي وحلوان ودار السلام.. تعرف عليها

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان