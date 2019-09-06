جنازة حارة..غضب بين أهالي الغردقة بسبب قتل كلب بطريقة صادمة في بلكونة.. صور

اثار كلب مشنوق من الدور الرابع باحدي العمارات السكنية شمال منطقة الأحياء بمدينة الغردقة غضب الأهالي، حيث تم تركه لساعات بعد موته.



ونشر حساب يحمل اسم سيدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة صادمة يظهر فيها كلب تم ربطه من رقبته في بلكونة إحدى الشقق السكنية بالدور الرابع مشنوقا.



وكشفت السيدة التي تسكن أمام العمارة السكنية ان رقم العمارة ١١١ خلفي وان أصحاب الشقة غير موجودين بالشقة من الساعة العاشرة صباح اليوم.



وأضاف شهود العيان طبقا لشهاداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي انه ربما انتحر الكلب نتيجة عدم الاهتمام به وتركه مسجونا، مؤكدين ان الكلاب لا تحب الحبس.