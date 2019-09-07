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رياضة

البرتغال تواجه صربيا اليوم في تصفيات يورو 2020

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
البرتغال - صربيا
البرتغال - صربيا
إسراء أشرف
يحل منتخب البرتغال ضيفًا على نظيره صربيا، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، على ملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويسعى المنتخب البرتغالي في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز الأول له بالتصفيات، بعد أن تعادل أمام منتخبي وأوكرانيا وصربيا، في المباراة الأولى والثانية.

في المقابل يسعى منتخب صربيا لتحقيق الفوز الثاني له بالتصفيات حفاظًا على آماله في التأهل، بعد أن تعادل في مباراة وخسر مثلها.

ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، خلفا لأوكرانيا المتصدرة برصيد 10 نقاط، ولوكسمبورج صاحبة الوصافة، بفارق الأهداف، بينما تأتي البرتغال في المركز الرابع بنقطتين، فيما تتواجد ليتوانيا في المركز الخامس والأخير بنقطة واحدة.

ويلتقي اليوم أيضًا، كوسوفو مع التشيك، وإنجلترا مع بلغاريا، وفرنسا مع ألبانيا، وليتوانيا مع أوكرانيا، وأيسلندا مع مولدوفا، وتركيا مع أندورا، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

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