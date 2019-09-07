كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان بكاسين 14 سبتمبر

أعلنت النجمة كارول سماحة عن حفلها الغنائي عن طريق نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في مهرجان بكاسين من فعاليات مهرجان بكاسين فى لبنان.



ويشاركها فى الحفل المطرب ميشال فاضل، وذلك يوم الأحد الموافق 14 من شهر سبتمبر الحالى.



ويعد فيلم بالصدفة من بطولة بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.