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بـ لوك جديد.. صبا مبارك تفاجئ متابعيها على إنستجرام

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:38 م
صبا مبارك
صبا مبارك
هاجر هانئ
شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها.

وظهرت صبا فى الصور بلوك جديد، حيث اعتمدت على خصلات شعرها الطويل المموج بلون البنى الغامق،على عكس ما كانت تظهر من قبل بقصات مختلفة، ونالت إعجاب متابعيها على انستجرام.

ولم تتكلف الفنانة الأردنية صبا مبارك باستخدام مستحضرات التجميل، مما كشف عن جمالها الطبيعى.

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Hi 😁

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