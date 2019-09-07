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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نساء برشلونة يكتسحن ريال مدريد 9-1 في دوري السيدات

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:16 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
إسماعيل محمود
اكتسح فريق برشلونة النسائي ، نظيره نادي ريال مدريد ، بتسعة أهداف مقابل هدف ، في أول مباراة كلاسيكو نسائية ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم للنساء.

وكان ريال مدريد قد أعلن عن إنشاء فريق لكرة القدم النسائية للمرة الأولى في تاريخ النادي ، لكنه لا يشارك في الدوري باسم الفريق الملكي ، بل باسم نادي تاكون.

وأقيمت المباراة على ملعب يوهان كرويف الجديد ، والذي شهد اكتساح نساء برشلونة لنساء ريال مدريد بتسعة أهداف مقابل هدف ، في الجولة الأولى لدوري السيدات.

وتصدر نساء برشلونة الدوري بعد انتهاء المباراة برصيد 3 نقاط ، بينما قبعت نساء ريال مدريد في المركز الأخير بعد تلك الخسارة المذلة.

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