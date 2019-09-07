كواليس لقاء الزمالك وبيراميدز.. أول مران لمدرب الاهلى.. موعد عودة الدورى.. في الكورة مع ملك

حرصت الإعلامية ملك موسي خلال حديثها لبرنامج الكورة مع ملك بيوتيوب صدى البلد على رصد اجواء الجمعية العمومية بنادي الزمالك.



وأضافت ملك موسي خلال حديثها ان الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض حرص على عقد جلسة مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف بفريق بيراميدز ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة التي تجمع الفريقين بنهائي كأس مصر المقرر لها غدا الأحد.



وتابعت عن عقد مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا في لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية خاصة بالقلعة الحمراء ويسبق اجتماع مجلس الأهلي اجتماعا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.



وناقش مجلس الأهلي في جلسة بعض الملفات الإنشائية وغيرها من ملفات النشاط الرياضي والملفات الإدارية ، وتم إعتماد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون الذى تم التعاقد معه مؤخرًا.



واشارت ان مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري استقروا على انطلاق بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 21 سبتمبر الجاري.