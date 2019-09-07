الطيران الإسرائيلي يقصف غزة

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بسماع دوي انفجارات وسط قطاع غزة، إثر سلسلة من الغارات شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع للمقاومة بالقطاع.



وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 5 قذائف أطلقت من قطاع غزة، على إسرائيل.



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إحدى القذائف سقطت في "منطقة مفتوحة قرب سديروت"، وسببت اندلاع حرائق كبيرة.



وبحسب ناشطين في قطاع غزة، استهدفت مدفعيّة الاحتلال الإسرائيلي مرصدًا للمقاومة في بيت حانون، شمالي قطاع غزّة، كما استهدفت طائرة استطلاع نقطةً للمقاومة قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية اليوم، السبت، تفاصيل هجوم من قطاع غزة على إسرائيل، حيث تم استهداف إحدى دوريات الاحتلال قرب السياج الحدودي بـ عبوة ناسفة ألقتها طائرة مسيرة أطلقتها المقاومة الفلسطينية فى القطاع.