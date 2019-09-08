الداخلية: ضبط 1464 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 1464 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1627 متهما خلال 24 ساعة.



وتمكنت الأجهزة من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 255,358 كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 911,63 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1,327 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 21,874 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 1,555 كيلو جرام.



كما تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت 11,475 كيلو جرام، وعدد 55261 قرص مخدر مختلف الأنواع.