الأزهر: الهجرة النبوية تعلمنا الإيثار وأسمى معاني الحب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إننا تعلمنا الهجرة النبوية الإيثار؛ حيث ضرب الأنصار أروعَ المثل في الإيثار وحب الخير للغير حين آخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.



وأضاف الأزهر عير صفحته بـ«فيسبوك»، أن الله تعالى أنزل في شأنهم قرآنًا يُتلى إلى يوم القيامة شاهدًا على فضلِهم، ومبيِّنًا لمكانتهم لدى رب العالمين سبحانه وتعالى فقال عز شأنه: «وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» [الحشر:8-9]، وهكذا فليكن المؤمنون.



وأشار إلى أن حدَثَ الهجرةِ النبوية يعلمنا أسمى معاني الحُبِّ، الحبُّ الذي تجسَّد في موقف سيَّدِنا أبي بكرٍ الصدِّيقِ رضي الله عنه حينما أرخص عنده كلَّ ماله ليؤثر به الحبيبَ صلى الله عليه وسلم على أهله ونفسه، الحبُّ الذي تجسَّد في موقفه –أيضًا- رضي الله عنه حينما أبكاه فرحًا بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.



