نهائي كأس مصر .. موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز ، اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس مصر 2019.



وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر ، باستاد برج العرب بالإسكندرية.



وجاءت القائمة التي اختارها ميتشو مكونة من اللاعبين:



محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي.



محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع



طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور فى خط الوسط .



عمر السعيد - مصطفى محمد - خالد بو طيب فى خط الهجوم.



فيما أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، عن قائمة فريقه استعدادا لمباراة الزمالك



وعاد أحمد الشناوي ومحمد فاروق وعبدالله بكري ومحمد فتحي إلى قائمة الفريق بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا .



وتضم قائمة بيراميدز كلا من :



حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور



خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة



خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري والأوغندي عبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.



خط الهجوم: الغاني جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.



وتنطلق المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.