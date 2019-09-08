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منوعات

أراد تصفية المسلمين .. إحباط محاولة متطرف بريطاني تنفيذ تفجيرات إرهابية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:37 ص
إرهابي بريطاني
إرهابي بريطاني
عزة عاطف
أحبط ضباط مكافحة الإرهاب في بريطانيا محاولة متطرف يميني عنصري، القيام بهجمات "حاقدة" مخططة ضد المسلمين، حيث حُكم على «دارين ديل» 41 عامًا من بلاكبول في بريطانيا بالسجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر يوم الجمعة بعد إقراره بإطلاق تهديدات بالقتل ومحاولة حيازة سلاح محظور.

وفقًا لشرطة مانشستر الكبرى، كان ديل، بدأ في إطلاق تعليقات عنصرية تجاه المسلمين قبل الاعتراف بخططه العنيفة لقتل جميع أفراد المجتمع الإسلامي، وقال أيضًا للشرطة إنه كان يشاهد مقاطع فيديو على YouTube حول كيفية تصنيع المواد المتفجرة.

وخلال عمليات تفتيش المنزل عثر على صندوق بلاستيكي أسود به أسلاك، كما عثر في منزله على قضيب فولاذي، وسكين وصاعقين.

وبعد محاكمته بمحكمة ريستون كراون، قال ضابط مكافحة الإرهاب المحقق «ويل تشاتيرتون» "إنه لأمر مرعب أن يعتزم الفرد القيام بهجوم حاقد ضغين يستهدف من خلاله إلحاق الأذى بالناس بسبب دينهم.

وأضاف: "نتيجة لعمل ضباط الشرطة لدينا عن كثب مع أخصائي مكافحة الإرهاب، تم إحباط نوايا ديل قبل وقت من تنفيذها".

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