دورات تدريبية للكوادر الأفريقية في مجال التنمية المحلية بسقارة

تجرى وزارة التنمية المحلية، استعداداتها خلال الشهر الجارى لعقد أولى دورات تدريب الكوادر الأفريقية فى مجال التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر المقبل.



وتتم هذه الدورة التدريبية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والتى يجرى حاليًا إعداد بروتوكول للتعاون معها في مجال تدريب الكوادر الأفريقية في مجالات التنمية المحلية.



وتأتى الدورة فى إطار إتاحة قدرات مركز سقارة التابع للوزارة للأشقاء الأفارقة فى واحد من أهم المجالات المرتبطة بالتنمية المحلية وتخطيط المدن واللامركزية المحلية وإدارة موادر المحافظات والحوكمة، وستتيح من خلال كوادرها ومدربيها الفرصة للأشقاء الأفارقة للتدريب فى هذه المجالات الحيوية، بالإضافة للتحديات التى تواجه المدن الأفريقية.



وتأتى هذة الدورة والبرامج التدريبية فى إطار الشراكة مع وزارة الخارجية وتتواكب مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارات المختلفة بالحكومة خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019.



وتجرى هذه الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة تنفيذًا للتوصيات التى تم إعلانها فى مؤتمر (المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة)، والذى نظمته وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية" خلال الفترة 17- 20 يونيو 2019.



وستكون هذه الدورة التدريبية بداية لتعاون دائم ومستمر مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى المجالات المتعددة الخاصة بنشاط وزارة التنمية المحلية، علاوة على ما ستتيحه تلك الدورات للتعريف بما حققته الحكومة المصرية فى عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى 2019 من إنجازات وكذا على الصعيد التنموي لمواجهة التحديات المختلفة وعلى رأسها التحدي السكاني والبنية التحتية والمخلفات الصلبة واللا مركزية المالية والإدارية وإتاحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية وغيرها من الملفات الهامة.

