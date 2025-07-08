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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الإسكواش وأعضاء اللجنة الفنية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
يارا أمين

التقي  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندسة آمنه الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للإسكواش وأعضاء اللجنة الفنية للاتحاد والمكونة من الكابتن كريم درويش رئيس اللجنه الفنية ومدير البرنامج الأولمبي بالاتحاد وكابتن نور الشربيني بطلة العالم والكابتن علي فرج بطل العالم وكابتن هشام العطار   وذلك لمناقشة استعدادات  الاتحاد وخططه الخاصة بالأولمبياد القادم بلوس انجلوس 2028.

وتحدث وزير الشباب والرياضة ان فرص مصر لتحقيق ميداليات اولمبية في لعبة الاسكواش قد اصبح حقيقة وذلك بعد ادراج اللعبة  بداية من الأولمبياد القادم لوس انجلوس 2028 .

واستكمل صبحي حديثه قائلاً: متفائلون بالقادم للمنتخب المصري وعلي ثقة بالاتحاد وجميع اللاعبين علي مستوي الرجال والسيدات علي تحقيق افضل النتائج لصالح منتخبنا الوطني .
واختتم وزير الرياضة حديثه في اللقاء بأننا في المرحلة القادمة 
سنعمل  علي احياء المشروع القومي للاسكواش والتي ستجعل اللعبة اكثر انتشاراً علي  مختلف  طبقات المجتمع المصري .

الجدير بالذكر ان اللجنة الفنية للاسكواش  قد تشكلت في وقت سابق والهدف الأساسي لها ان تكون حلقة الوصل بين اللاعبين والاتحاد المصري للاسكواش لتحقيق كافة متطلبات ورغبات اللاعبين بدعم كامل من  الاتحاد المصري للاسكواش ووزارة الشباب والرياضة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة آمنه الطرابلسي الاسكواش الاتحاد المصري للاسكواش

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