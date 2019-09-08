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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إلغاء ترامب المفاوضات مع طالبان.. أفغانستان: السلام الحقيقي مرهون بـ وقف العنف

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
لحكومة الأفغانية:
لحكومة الأفغانية: السلام الحقيقي مرهون بـ وقف العنف
رويترز
قال مكتب الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم، الأحد، إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة طالبان العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة.

جاءت التصريحات تعليقا على إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات سلام مع "كبار زعماء" طالبان في مجمع رئاسي في كامب ديفيد في ماريلاند، وقال مكتب غني: "السلام الحقيقي سيتحقق عندما توافق طالبان على وقف إطلاق النار".

وقال ترامب، أمس السبت، إنه ألغى محادثات السلام بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.

وأضاف أنه كان يعتزم أيضا الاجتماع مع الرئيس الأفغاني.

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