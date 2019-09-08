بجانب إيتو وجورج ويا.. محمد صلاح المصري الوحيد في تشكيل أساطير أفريقيا

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن تشكيلة أفضل 11 لاعبا في تاريخ قارة أفريقيا، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.



وتواجد بجوار محمد صلاح، العديد من نجوم القارة السمراء البارزين ضمن التشكيلة، على رأسهم الليبيري جورج ويا الأفريقي الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية، والإيفواري ديديه دروجبا، والسنغالي ساديو ماني.



وجاء تشكيل أساطير أفريقيا على مر التاريخ كالتالي:



حراسة المرمى: إنياما ( نيجبريا).



خط الدفاع: سونج ( الكاميرون - صامويل كوفور ( غانا) - لوكاس راديبي ( جنوب أفريقيا).



خط الوسط: محمد صلاح ( مصر) - مايكل إيسيان (غانا) - يايا توريه ( كوت ديفوار) - ساديو ماني ( السنغال).



خط الهجوم:" جورج ويا ( ليبريا) - ديديه دروجبا ( كوت ديفوار ) - صامويل إيتو ( الكاميرون).