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رياضة

أمريكا تهزم كوريا 3-0 في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:57 م
جانب من مباراة أمريكا
جانب من مباراة أمريكا وكوريا
عمرو الحلوانى
حقق المنتخب الأمريكي الفوز على نظيره الكوري بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (25-11)، (25-17)، (25-13).

تلعب المجموعة الثانية مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتضم منتخبات أمريكا وإيطاليا وكندا وكوريا والمكسيك.

كان المنتخب الأمريكي حقق الفوز في الجولة الأولى على المكسيك بنتيجة (3-0)، وخسر في الجولة الثانية أمام إيطاليا بنتيجة (2-3)، وذلك قبل الفوز مجددا في الجولة الثالثة أمام كوريا بنتيجة (3-0)، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم صدارة ترتيب المجموعة الثانية بشكل مؤقت.

في حين خسر المنتخب الكوري في مباراته الأولى أمام كندا بنتيجة (1-3)، وذلك قبل أن يفوز في الجولة الثانية أمام المكسيك (3-1)، وعاد ليخسر مجددا أمام إيطاليا (0-3) في الجولة الثالثة، وأمام أمريكا بنفس النتيجة في الجولة الرابعة والأخيرة.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب الأمريكي مشاركته في الدور التمهيدي غدا الإثنين بمواجهة المنتخب الكندي، في حين يحصل المنتخب الكوري على راحة من المباريات.

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