تعرف على سبب قرار زيادة أيام العام الدراسي لتلاميذ النظام الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرّر أن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم 11 /9 /2019 إلى يوم 28 /5 /2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال، وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، كما تم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات منفصلا عن كتاب الباقة اكتشف.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر، وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

كشفت الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، عن سبب زيادة أيام العام الدراسي لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي فى نظام التعليم 2.0 الجديد.أكدت شلبي في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن زيادة أيام العام الدراسي هدفه ضمان تحقيق كل مخرجات التعلم التي بنيت عليها كتب العام الجديد، مضيفة أن مركز تطوير المناهج له اليد العليا في قبول ما يكتب في الكتب المدرسية.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه باقي على بدء الدراسة يومان فقط، لافتة إلى أن جميع مدارس الجمهورية صارت جاهزة لاستقبال التلاميذ.