الشناوي يهدي الزمالك فرصة الهدف الأول وفرجاني يخفق في التسجيل.. فيديو

انطلق الشوط الاول من المباراة التي تقام بين فريقي الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات نهائي كأس مصر على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.



فرصة هدف الزمالك الأول في شباك بيراميدز..

حصل فريق الزمالك على ركلة ركنية من الجهة اليسرى، ويتصدر لها نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، ويلعبها داخل منطقة الجزاء، ويرتقي أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ولكن تسقط من بين يديه الى فرجاني ساسي الذي سددها بشكل غريب خارج المرمى.



15 دقيقة من بداية مباراة الزمالك وبيراميدز ..

حماس كبير بين الفريقين، وهجوم شرس من الزمالك الذي تمكن من الوصول الى مرمى بيراميدز العديد من المرات، ولكن لم يسجل أي أهداف طوال 15 دقيقة.



تشكيل الزمالك امام بيراميدز ..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما

خط الهجوم: مصطفى محمد



تشكيل بيراميدز امام الزمالك ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى

وإيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي

