قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة بعد رصد صواريخ من إيران

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.

ونقلت وكالة فارس عن الجيش الإيراني قوله بتدمير مسيرة للعدو الصهيوني الأمريكي في طهران قبل تمكنها من تنفيذ أي هجمات، فيما قال الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أصدر تعليمات بمواصلة التحقيق في فشل الاعتراضات الصاروخية في ديمونة وجراد.

وذكر الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان أجرى تقييما أمنيا مع قادة العمليات وسلاح الجو عقب سقوط الصواريخ في ديمونة وعراد.

حول الجثث الخاصة بالاحتلال والمصابين جراء الهجوم الإيراني الناجح، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مستشفى سوروكا أنها قدمت العلاج لـ150 شخصا إثر الهجمات الصاروخية على عراد وديمونة، فيما لقى 6 مصرعهم.

وأصيب أكثر من 150 أو 200 شخص كما تقول إيران في هجمات إيرانية على مدينتي ديمونا وعراد الجنوبيتين يوم السبت، بعد فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض صاروخين باليستيين على الأقل.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان صدر فجر الأحد أنه استهدف "منشآت عسكرية" ومراكز أمنية في جنوب إسرائيل .

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دفرين، إن الدفاعات الجوية للبلاد كانت تعمل، لكنها لم تعترض الضربات. وأضاف: "سنجري تحقيقاً في الحادث ونتعلم منه".

يقع المفاعل النووي الإسرائيلي السري على بعد حوالي 13 كيلومتراً جنوب شرق ديمونا.

وتقع كلتا المدينتين بالقرب من العديد من المواقع العسكرية، بما في ذلك قاعدة نيفاتيم الجوية، وهي واحدة من أكبر قواعد الاحتلال.

في لبنان،استهدف حزب الله بصاروخ نوعي تجمعا لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة فيما جرى إطلاق صفارات الإنذار في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة معادية.


 

إيران صفارات الإنذار القدس

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

بالصور

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

