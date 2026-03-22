قطار يدهــ.ـس طفــ.ـلًا في برديس بسوهاج

شهدت منطقة شريط السكة الحديد بقرية برديس التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا أودى بحياة طفل في مقتبل عمره، بعدما صدمه أحد القطارات أثناء محاولته عبور شريط السكة الحديد، في مشهد مؤلم خيم بالحزن على أهالي القرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بطفل بقرية برديس دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع الطفل "محمد أ س، 10 سنوات، ويقيم ببرديس"، حيث صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور؛ ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل حاول عبور القضبان في توقيت مرور القطار، دون تقدير لسرعته أو خطورته، ليصطدم به بقوة، وسط حالة من الصدمة والهلع بين الأهالي الذين هرعوا إلى موقع الحادث فور وقوعه.

تم نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى برديس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.