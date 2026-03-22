الزمالك في مواجهة حاسمة أمام أوتوهو بالكونفيدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره أوتوهو الكونغولي، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

نتيجة الذهاب تفرض الحذر على الزمالك

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو الأسبوع الماضي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو ما يجعل مواجهة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويزيد من أهمية اللقاء بالنسبة للفريقين، خاصة الزمالك الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

سيناريو التأهل لنصف النهائي

يدخل الزمالك المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز”، حيث يكفيه تحقيق أي انتصار على أوتوهو من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة. في المقابل، يطمح الفريق الكونغولي إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل بأكثر من هدف، لخطف بطاقة العبور من القاهرة.

موعد المباراة وملعب اللقاء

تنطلق مباراة الزمالك وأوتوهو في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، والذي من المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الفريق الأبيض في هذه المواجهة الحاسمة.

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 2، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يمكن متابعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس من خلال البث الأرضي داخل مصر.