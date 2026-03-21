أقطاي عبد الله: كهربا سبب أزمتي مع جمهور الزمالك.. وزعلان على الإسماعيلي

أكد أقطاي عبد الله، لاعب إنبي الحالي وطنطا السابق، أن تصريحات أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، المثيرة للجدل قبل مباراة الزمالك كانت لرفع الضغوط عن اللاعبين، مشددًا على أنه في كل الاجتماعات قبلها كان يتحدث عن ضرورة تحقيق الفوز لضمان التواجد ضمن السبعة الكبار وأنه داعم لنا بكل قوة وأن الفوز "هيخلي مصر كلها تتكلم عليكم.. أنتم لاعبين جيدين والمستقبل بتاعكم وأنا في ضهركم ومش هسيبكم"، حسب تعبيره، وعقب المباراة نزل إلى غرفة خلع الملابس وهنأهم وقرر صرف مكافأة فورية لهم.

وقال "أقطاي"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “المنافسة على لقب الدوري شرسة جدًا، الأمور ليست محسومة سواء في مجموعة تحديد البطل أو مجموعة الهبوط، الجميع يتنافس ولديه طموحه وأهدافه، الفوارق أصبحت قليلة جدًا بين الأندية واللاعبين، باستثناء لاعب أو لاعبين، إن شاء الله سنقاتل على كل البطولات”.

وأضاف لاعب طنطا السابق: “زعلان على حال الإسماعيلي، الدراويش من أكبر الأندية في مصر، لكن عندهم مشاكل كثيرة جدًا، بحب النادي الإسماعيلي وبحب جماهيره وبدايتي مع كرة القدم كانت فيه، فاكر مباراة طلائع الجيش اللي فازوا بها، الجمهور كان عامل طفرة في المدرجات، وكنت مبسوط وقتها بالشكل وبفرحة الجماهير، وكنت بدعي وأقول يارب ألعب وسط جماهير بالشكل ده، لعبت في طنطا موسم صعود، فعارف يعني إيه ضغوط ويعني إيه جماهير ويعني إيه تشجيع، بتمنى لهم التوفيق وإنهم يعدوا الأزمة دي، ونفسي ألعب هناك”.

وواصل لاعب إنبي الحالي: “كهربا إضافة لأي فريق في مصر، أنا بحبه من زمان، ومكنتش مصدق إنه وقع مع إنبي، لما نزل مباراة الزمالك عمل جو، وكنت مبسوط بتواجده في الملعب لإنه بيصنع الفارق دائمًا”.

وأنهى أقطاي عبد الله حديثه: “احتفال كهربا كان سببا في أزمتي مع جمهور الزمالك، لقيت بعض الجماهير بتشتم كهربا، زعلت جدًا وقررت أرد عليهم، ساعتها دعيت وقولت يارب نفسي نكسب عشان يبطلوا شتيمة، كهربا من الشخصيات النضيفة في المجال وهو طيب جدًا ومحترم وعكس ما كل الناس بتقول عليه، وإن شاء الله يكسر الدنيا مع إنبي”.