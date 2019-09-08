نائب رئيس جامعة طنطا يشارك طلاب الصيدلة فعاليات الدورة التأهيلية للطلاب الجدد



أكد د. الرفاعي مبارك على أهمية الدورة التأهيلية في تعريف الطلاب بأقسام الكلية المختلفة وشرح نظام الدراسة بها ، موضحًا للطلاب أن كلية الصيدلة من أهم الكليات لدورها في إمداد المجتمع بصيادلة على مستوى علمي ومهني متميز.



وأوصى نائب رئيس الجامعة الطلاب الجدد بالانتظام في الدراسة والانتباه إلى دروسهم للاستفادة من علم وخبرة أساتذتهم ، متمنيًا لهم عام جامعي حافل بالنجاح والتفوق.



شارك في اللقاء د. أمل كباش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و د. أمل أبو قمر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، و د. سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و د. هاني فوزي دنيا نقيب صيادلة الغربية ، وجمع غفير من الطلاب.

شارك الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب ، اليوم الأحد ، في فعاليات الدورة التأهيلية للطلاب الجدد التي نظمتها كلية الصيدلة بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية ، بمشاركة د. نهلة العشماوي عميد الكلية.