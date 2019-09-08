الصين: نعارض أي إجراء أحادي الجانب يعقد الوضع في كشمير

أكد عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، دعم الصين لباكستان في حماية سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها وكرامتها الوطنية.



جاءت تصريحات وانغ خلال لقائه مع الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي في إسلام أباد خلال زيارته الحالية لباكستان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأحد.



وأضاف وانغ أن الصين تعارض أي خطوات من جانب واحد من شأنها أن تعقد الوضع في المنطقة.



من جانبه، أكد علوي، أن باكستان تفتخر بصداقتها مع الصين وتشكر القيادة الصينية لمواصلة دعمها الكامل لباكستان في كافة المحافل الدولية.



وأطلع الرئيس الباكستاني، وزير الخارجية الصيني، على الوضع الأمني المتدهور في كشمير المتنازع عليها مع الهند، وأشار إلى أن الهند انتهكت القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حول كشمير بإلغاء وضعها الدستوري الخاص، مؤكدًا أن حل نزاع كشمير مرهون بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.



وحذر الرئيس الباكستاني المجتمع الدولي من أن الهند تحت قيادة ناريندرا مودي يمكن أن تشن حربًا نوويًا ضد باكستان لصرف انتباه العالم عن أعمالها الوحشية والفظائع التي ترتكبها قواتها بحق الكشميريين الأبرياء في جامو وكشمير.



وجدد الجانبان تأكيدهما أن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني - الصيني دخل في مرحلة جديدة من التطوير، واتفق الطرفان على مواصلة الجهود المشتركة لاستكمال المشاريع المنضوية تحت مظلة هذا المشروع الضخم والذي سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز قطاع الزراعة.