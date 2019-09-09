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بين الناس

الغضب يسيطر على سكان شارع فاروق بالزقازيق بسبب الباعة الجائلين

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:08 م
صدى البلد
وسام مختار
اشتكى أهالي شارع فاروق بالزقازيق ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين الذين يفترشون الشارع الرئيسي ويعطلون حركة المرور والمارة من المواطنين.

وقال شعبان سمير فى رسالته: إن المشكلة لا تتركز فقط في تواجد الباعة الجائلين أمام مدرسة عمر الفاروق للغات بشارع فاروق، بل تتجاوز استخدامهم مكبرات الصوت المزعجة التي قد تفزعهم في منازلهم.

وطالب سكان شارع فاروق بالزقازيق من محافظ الشرقية ومدير الأمن بتحرك سريع لإزالة أولئك الباعة من تلك المنطقة السكنية لوقف الضرر الذي يتعرضون إليه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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