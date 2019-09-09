الغضب يسيطر على سكان شارع فاروق بالزقازيق بسبب الباعة الجائلين



وقال شعبان سمير فى رسالته: إن المشكلة لا تتركز فقط في تواجد الباعة الجائلين أمام مدرسة عمر الفاروق للغات بشارع فاروق، بل تتجاوز استخدامهم مكبرات الصوت المزعجة التي قد تفزعهم في منازلهم.



وطالب سكان شارع فاروق بالزقازيق من محافظ الشرقية ومدير الأمن بتحرك سريع لإزالة أولئك الباعة من تلك المنطقة السكنية لوقف الضرر الذي يتعرضون إليه.



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اشتكى أهالي شارع فاروق بالزقازيق ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين الذين يفترشون الشارع الرئيسي ويعطلون حركة المرور والمارة من المواطنين.