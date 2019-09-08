موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.



موعد السوبر المصري

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في لقاء السوبر المصري البطولة التي يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجًا بها برصيد 10 مرات، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الجمعة 20-9-2019 .



السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

يواجه الأهلي منافسه الزمالك في المباراة التي ستقام يوم الجمعة 20-9-2019، ومن المقرر أن يقام السوبر في مصر على أحد ملاعب الكرة المصرية.



الأهلي والزمالك

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب الدوري المصري بعد حصد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وتوج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف وحسم مواجهته امام الأهلي.



السوبر في الأهلي والزمالك

توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري على مدار تاريخ مشاركاته 10 مرات أكثر من الزمالك بـ 7 مرات، حيث أن الزمالك توج باللقب ثلاث مرات فقط.