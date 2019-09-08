ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:10 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

موعد السوبر المصري
يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في لقاء السوبر المصري البطولة التي يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجًا بها برصيد 10 مرات، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الجمعة 20-9-2019 .

السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
يواجه الأهلي منافسه الزمالك في المباراة التي ستقام يوم الجمعة 20-9-2019، ومن المقرر أن يقام السوبر في مصر على أحد ملاعب الكرة المصرية.

الأهلي والزمالك
توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب الدوري المصري بعد حصد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، وتوج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف وحسم مواجهته امام الأهلي.

السوبر في الأهلي والزمالك
توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري على مدار تاريخ مشاركاته 10 مرات أكثر من الزمالك بـ 7 مرات، حيث أن الزمالك توج باللقب ثلاث مرات فقط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. رقص مدحت شلبي بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري

أخبار النادي الأهلي أمس الأربعاء 24 - 7 - 2019

اخبار الرياضة.. الصربي الكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك.. ليفربول يتوج بلقب السوبر الاوروبي

لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يصل نهائى كأس مصر ويضع الزمالك في مأزق

الزمالك الأول والأخير .. تعرف على أبطال كأس مصر عبر التاريخ

ترشيحاتنا

صدمة.. الفيفا يوقع عقوبة قاسية على الاهلى

لا أفهم كل هذه الضجة.. أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح في أزمته مع ساديو ماني

صدمة جديدة للأهلي.. إصابة محمد الشناوي

ضوابط وشروط.. اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة الدوري الممتاز

نهائي كأس مصر.. جماهير الزمالك تزلزل استاد برج العرب بعد إحراز أوباما الهدف الأول

تحذير شديد اللهجة من اليونان لـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا