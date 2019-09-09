مستمر في التراجع .. تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين 9 - 9 - 2019 في مصر



سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين ، 9 - 9 - 2019، في مصر، انخفاضا نسبيا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 693 جنيها.



ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر الذهب بالجرام في مصر بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 693 جنيها للجرام بدون مصنعية.



سعر الذهب في مصر اليوم



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :



سعر الذهب اليوم .. جرام عيار 24 : 792 جنيها

اسعار الذهب اليوم .. جرام عيار 21 : 693 جنيها

سعر الذهب في مصر .. جرام عيار 18 : 594 جنيها

سعر الذهب في مصر .. جرام عيار 14 : 462 جنيها



اوقية عيار 24 : 24,631 جنيه



سعر الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب 5,544 جنيه



سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 : 792,000 جنيه



وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

