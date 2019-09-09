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رياضة

بعد مباراة بيراميدز .. مرتضى منصور يعانق شيكابالا ..فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة ، "صدي البلد" ، لحظه توجه لاعب فريق الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" الي منصة التتويج لاستلام ميداليته
بعد التغلب على بيراميدز .

واستقبل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك شيكابالا بالعناق والاشادة بالمستوي الذي قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.

أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدفا وأشرف بن شرقي هدفين.

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