غدًا.. انطلاق مؤتمر دعم التعليم الفني المزدوج ودراسات سوق العمل بالإسكندرية

تنظم جمعية رجال أعمال الإسكندرية غدًا الثلاثاء، مؤتمر"، دعم التعليم الفني المزدوج ودراسات سوق العمل" والتي تنفذها الوكالة الألمانية للتنمية "GIZ" وتحت رعاية محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة.



ويستهدف المؤتمر تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تدريب طالب التعليم والتدريب المزدوج وذلك لتطوير مهارتهم لتحقيق رؤية مصر 2030، فيما سيتم عرض نتائج دراسة المرصد الإقليمي لدراسات سوق العمل بالإسكندرية للقطاع الغذائي، بالإضافة إلى أستعراض التجربة الألمانية في نظام التعليم والتدريب المزدوج ومساهمته في توظيف الشباب وأخر التطورات بخصوص التعليم المزدوج بمصر والإسكندرية علي وجه الخصوص.



ويناقش المؤتمر نظام التعليم والتدريب المزدوج ودورالمرصد الإقليمي في رصد وتلبية احتياجات سوق العمل خلال حلقة ناقشية بفاعليات المؤتمر، في ظل الحاجة الماسة لوجود عمال مؤهلين يتمتعون بالكفاءة الفنية ليساهموا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وهو مايأتي علي قمة أولويات أجندة السياسة المصرية.



جدير بالذكر، أن المؤتمر يشارك فيه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، وكوار جوتمان ولارس فيشل ممثلي الوكالة الألمانية للتنمية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، ورئيس مجلس أدارة جمعية رجال اعمال أسكندرية، والرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب.



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